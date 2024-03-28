Ali Koç'tan Ankara'da kritik görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Ali Koç, akşam da yargı mensuplarıyla iftarda bir araya gelecek.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç'tan Ankara'da kritik görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2024 11:57
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi görüşmelerine devam ediyor.

Ali Koç, çarşamba akşamı Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe'de gerçekleşen bu iftar yemeğinde 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve ligden çekilme gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün de (perşembe) günü de Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Ali Koç, akşam da yargı mensuplarıyla iftarda bir araya gelecek.

Fenerbahçe ayrıca cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery