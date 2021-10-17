Ali Koç: 'Biz şampiyon o-la-ca-ğız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından hakem performansına tepki gösterirken, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını belirtti. (Ali Koç'un tüm sözleri, TIKLAYIN)
Taraftarlardan destek beklediğini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon o-la-ca-ğız! Bunu yazın kafanıza. Büyük resmi görün. Kenetlenin. Bu takıma destek olun. 80 dakika ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.
Taraftarlardan destek beklediğini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon o-la-ca-ğız! Bunu yazın kafanıza. Büyük resmi görün. Kenetlenin. Bu takıma destek olun. 80 dakika ellerinden geleni yaptılar." ifadelerini kullandı.