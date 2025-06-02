Trendyol Süper Lig'in kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Sabah gazatesi yazarı Ali Gültiken, değerlendirdi.
"TARAFTARLARI DİRİ TUTTU"
"Üçüncülük şansının hâlâ var olduğuna inanan bir iradeyi sahada görmek, Beşiktaşlılar adına mutlu ediciydi. 'Önce kendi işimi doğru yapayım sonrasına bakarız' düşüncesi umudu en azından diri tuttu. Bodrum'un düşmüş olması, Samsunspor'un maçında olabilecekleri bir kenara bırakıp kendi işini yapmaya odaklanması, bu işin en doğru tarafıydı."
"MUSTAFA, GÜZEL BİR TAT BIRAKTI"
"Bu konsantrasyonla ortaya çıkan performans da oyunu kolay çözdü. Mustafa'nın öne çıkmış olması, iki gole imzasını atması kazanmak kadar değerliydi. Genç oyuncuların aldıkları şansları doğru değerlendirmeleri hem onlara hem de camialarına kazandırıyor. Mustafa'nın yeteneğiyle ortaya çıkardığı beklenti, taraftarların gözünde de karşılıksız kalmayacaktır. Önümüzdeki sezona da taşıyabileceği güzel bir tat bıraktı."
"KEŞKE BÜTÜN SEZON İZLEYEBİLSEYDİK"
"Mustafa ile beraber Rafa'nın da Fernandes'in de Mario'nun da işini ciddiye aldıklarını gördük ama tüm bunlar sezon finaline yetmedi. Herkes bu maçın ciddiyetinin farkında olarak görevini yaptı diyebiliriz. Keşke bütün sezon aynı performansı izleyebilseydik.
Sonuçlar beklentilerin gerisinde kaldı. Ama en sonlar her zaman önemlidir. İyi bitirmek herkese iyi gelir. Beşiktaş'ın kazanması ve rakibinin kaybetmesiyle üçüncülük pozisyonuna gelme ihtimali son saniyelere kadar devam etti. Ama beklentiler umulduğu gibi olmadı. Samsun'un son saniyelerdeki golleri Beşiktaş'a bu sezonki performansının tokadı gibi oldu. Avrupa kupalarında önümüzdeki sezon yer alma hedefi elbette devam ediyor."
"TARAFTARLARI DİRİ TUTTU"
"Üçüncülük şansının hâlâ var olduğuna inanan bir iradeyi sahada görmek, Beşiktaşlılar adına mutlu ediciydi. 'Önce kendi işimi doğru yapayım sonrasına bakarız' düşüncesi umudu en azından diri tuttu. Bodrum'un düşmüş olması, Samsunspor'un maçında olabilecekleri bir kenara bırakıp kendi işini yapmaya odaklanması, bu işin en doğru tarafıydı."
"MUSTAFA, GÜZEL BİR TAT BIRAKTI"
"Bu konsantrasyonla ortaya çıkan performans da oyunu kolay çözdü. Mustafa'nın öne çıkmış olması, iki gole imzasını atması kazanmak kadar değerliydi. Genç oyuncuların aldıkları şansları doğru değerlendirmeleri hem onlara hem de camialarına kazandırıyor. Mustafa'nın yeteneğiyle ortaya çıkardığı beklenti, taraftarların gözünde de karşılıksız kalmayacaktır. Önümüzdeki sezona da taşıyabileceği güzel bir tat bıraktı."
"KEŞKE BÜTÜN SEZON İZLEYEBİLSEYDİK"
"Mustafa ile beraber Rafa'nın da Fernandes'in de Mario'nun da işini ciddiye aldıklarını gördük ama tüm bunlar sezon finaline yetmedi. Herkes bu maçın ciddiyetinin farkında olarak görevini yaptı diyebiliriz. Keşke bütün sezon aynı performansı izleyebilseydik.
Sonuçlar beklentilerin gerisinde kaldı. Ama en sonlar her zaman önemlidir. İyi bitirmek herkese iyi gelir. Beşiktaş'ın kazanması ve rakibinin kaybetmesiyle üçüncülük pozisyonuna gelme ihtimali son saniyelere kadar devam etti. Ama beklentiler umulduğu gibi olmadı. Samsun'un son saniyelerdeki golleri Beşiktaş'a bu sezonki performansının tokadı gibi oldu. Avrupa kupalarında önümüzdeki sezon yer alma hedefi elbette devam ediyor."