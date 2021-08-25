Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer oldu

Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; realsociedad.eus
Abone Ol
Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2021 22:34
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Norveçli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış, 33 gol atmıştı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.