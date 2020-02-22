KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

SON 11 HAFTADA 13 GOL ATTI

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a karşı da golünü Alexander Sörloth, Şota Arveladze'nin ardından bordo-mavili takımda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.'Kuzeyin Kralı', Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 19 gole ulaştı ve 1995/96 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze'den sonra bordo-mavili takıma en çok skor katkısı yapan yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.Sörloth, ligde son 11 haftada rakip filelere 13 gol gönderdi. Norveçli yıldız, rakipleri tarafından durdurulamadı ve attığı gollerle bordo-mavililerin zirve yarışında büyük rol oynadı.