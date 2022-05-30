Alexander Merkel: 'Gaziantep'te kalacağım'

Gaziantep FK'da geçtiğimiz sezon performansından pek memnun kalınmayan oyuncularından Alexander Merkel takımdaki geleceği hakkında konuştu.



Gaziantep Güneş gazetesi Spor Müdürü Ali Budak'a konuşan Merkel, gelecek sezonla ilgili düşüncelerini aktardı.



Gaziantep'i çok sevdiğini ve burada kontratının devam ettiğini ifade eden Alexander Merkel; "Takım olarak hayal kırıklığı yaşadığımız bir sezon yaşadık. Kimse böyle olmasını istemezdi. Önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezona göre çok daha iyi olacak. Taraftarlarımıza bunun sözünü verebilirim. İyi bir sene yaşayacağız ve herşey eskiden olduğu gibi çok güzel olacak. Gaziantep FK bu sene fark yaratacak ve ligde adından söz ettirecek" dedi.





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