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Alberto Bartali durmuyor! Dakika 90+1...

Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali, maç bittikten sonra forma giymeyen oyuncularla kısa bir çalışma yaptı.

Alberto Bartali durmuyor! Dakika 90+1...
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20 Ocak 2019 12:39
Antalya'daki kampta Galatasaraylı futbolcuların kondisyonlarını artırmak için özel programlar hazırlayan ve uygulayan İtalyan kondisyoner Alberto Bartali, Ankaragücü maçından sonra da sahnedeydi.

Alberto Bartali, takımla birlikte soyunma odasında 6-0'lık galibiyetin mutluluğunu yaşadıktan sonra maçta fotma giymeyen futbolcularla tekrar sahaya çıktı.

Bartali, maçta görev almayan futbolcuların hepsiyle Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerinde minik bir çalışma yaptırdı.

BARTALİ'DEN ÇOK FARKLI METOTLAR

Bartali'nin farklı çalışma metodları futbolcuları da etkiledi. İtalyan kondisyoner oyuncuları kum üzerinde çalıştırarak farklı metotlar denedi.

Daha önce Fiorentina, Napoli, Zenit gibi kulüplerde görev alan Bartali'ye teknik direktör Fatih Terim çok güveniyor.

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