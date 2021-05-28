'Alassane Ndao için Fransızlarla görüşüyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao'ya Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos talip oldu.



Beşiktaş'tan Kevin N'Koudu'yu da gündemine alan Olympiakos'un 40 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki Senegalli Alassane Ndao için girişimde bulunacağı öne sürüldü.



Yunanistan basını, 2022 yılında sözleşmesi bitecek Alassane Ndao için Fatih Kagarümrük'ün iyi bir teklif beklediğini belirtirken, İstanbul ekibinde flaş açıklamalar geldi.



"FRANSIZ EKİBİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"



Fatih Karagümrük Sportif Direktör Murat Akın, "Olympiakos'tan henüz bir teklif ya da telefon almadım. Ama şunu söyleyebilirim; bir Fransız ekibiyle görüşüyorum ve ikinci tekliflerini yaptılar. İspanya'dan da bir takımdan teklif var." dedi.



Açıklamalarına devam eden Murat Akın "Alassane Ndao için istediğimiz miktar hakkında net bir bilgi vermem. Ancak şunu söyleyebilirim; birkaç ay önce toplam 4 milyon euroyu bulan bir teklifi reddettim" şeklinde konuştu.



"F.BAHÇE, G.SARAY, SEVILLA"



Öte yandan Yunanistan basını, Fenerbahçe, Galatasaray ve Sevilla'nın Alassane Ndao ile ilgilendiğini öne sürdü.



