Süper Lig'de 5. hafta maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu.

Galatasaray'ın golünü 34. dakikada penaltıdan Radamel Falcao kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 43. dakikada Khouma Babacar (frikik) ve 90+5. dakikada Davidson kaydetti.



Galatasaray'da 30. ve 43. dakikalarda iki sarı kart gören Oghenekaro Etebo oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 13 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 7 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Erzurumspor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

BELHANDA VE FEGHOULI YEDEK

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Ligde son olarak milli maç arasından önce Kasımpaşa'ya konuk olan ve 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takımda tecrübeli teknik adam, 6 oyuncu değişikliğine gitti.

Galatasaray, lider Aytemiz Alanyaspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi ve Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.

Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.

EMRE AKBABA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıktı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba'ya teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de görev verdi.

Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzayan geçen sezonun son haftasında 24 Temmuz'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan genç futbolcu, 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi bir müsabakada forma giydi.

SARACCHI 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son 4 maçta görev yapmayan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Alanyaspor karşılaşmasıyla sahaya döndü. Süper Lig'in 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki Hajduk Split ve Rangers mücadelelerinde forma giyemedi.

ALANYASPOR'DA MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, son oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Galatasaray karşılaşmasına takımını Jose Marafona, Juanfran, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, François Moubandje, Salih Uçan, Emmanouil Siopis, Adam Bareiro, Anastasios Bakasetas, Davidson da Luz Pereira, Khouma Babacar ilk 11'ini çıkardı.

A Milli Takım'dan sakat dönen ve ligdeki son Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Efecan Karaca, Galatasaray'a karşı görev yapamadı. Milli futbolcunun yerine Khouma Babacar müsabakanın başlangıç kadrosunda mücadele etti.

EMRE KILINÇ DEĞERLENDİREMEDİ

Galatasaray ve Alanyaspor ilk düdükle birlikte rakip kaleye gol için gitmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, hızlı ataklarla Alanyaspor kalesine gitmeye çalışırken, konuk ekip kısa paslarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Alanyaspor, Galatasaray kalesine sıkça gittiği anlarda, sarı-kırmızılılar net bir şans yakaladı. Maçın 15. dakikasında Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda Portekizli file bekçisi açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini önledi. Bu pozisyon, maçın ilk en net fırsatı oldu.

Maçın 20. dakikasında Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babacar kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşta Fatih meşin yuvarlağın geçmesini engellerken, Babacar dönen topa eliyle müdahale edinince hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu durdurdu.

RADAMEL FALCAO YİNE ATTI

Alanyaspor'un daha fazla hücumda gözüktüğü anlarda, Galatasaray öne geçmeyi balşardı. Maçın 33. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

ALANYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Alanyaspor, ilk yarı bitmeden beraberlik golü için Galatasaray kalesinde giderken, bir pozisyona konuk ekip ciddi şekilde itiraz etti. Mücadelenin 38. dakikasında Alanyaspor hücumunda Babacar'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut Saracchi'ye çarpıp kornere gitti. Ceza alanında Marcelo Saracchi'ye çarpan top sonrasında deplasman ekibi penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

ALANYASPOR FRİKİKTEN ATTI,

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray soyunma odasına önde gitmeye hazırlanırken, Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Karşılaşmanın 43. dakikasında konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerde kazanılan faulü Babacar kullandı. Babacar'ın yaklaşık 25 metre uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlara gitti.

Alanyaspor'un golünden kısa bir süre sonra Galatasaray adına ikinci şok yaşandı. Maçın 30. dakikasından sarı kartı bulunan Etebo, 45+2'de Salih Uçan ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Bu kararın ardından ilk yarıda son düdük çaldı.

FATİH TERİM'DEN İKİ HAMLE

Karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim iki oyuncu değişikliği yaptı. Emre Akbaba ve Radamel Falcao'yu kenara alan Fatih Terim, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı sahaya sürdü. Galatasaray eksik oynadığı maçta zaman zaman Alanyaspor'a pozisyonlar verdi. Ancak Alanyaspor, Galatasaray karşısında ikinci golü bulamadı. Sarı-kırmızılılar, eksik olmasına rağmen, Alanyaspor kalesine çok adamla giderek, öne geçme şansı aradı.

GALATASARAY'IN GOLÜ VAR İLE İPTAL

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçın 70. dakikasında konuşulan bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılılar, 70. dakikada Younes Belhanda ile 2-1 öne geçti. Galatasaray büyük bir sevinç yaşarken, VAR'dan gol iptal uyarısı geldi. VAR kontrolünde Ryan Babel'in Younes Belhanda'nın şutu öncesinde topa eliyle dokunduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.



ALANYASPOR'DAN 90+5'TE GALİBİYET GOLÜ



Galatasaray ve Alanyaspor maçın son anına kadar üstünlük golünü düşündü. Bu düşüncesini gerçekleştiren Alanyaspor oldu. 90+5'te Berkan'ın sol kanattan vuruşuna ceza sahasında dokunan Davidson'un vuruşu ağlarla buluştu! Bu gol Alanyaspor'a 3 puanı getirdi. Galatasaray ise büyük bir yıkım yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





4. dakikada Juanfran'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

15. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda Portekizli file bekçisi açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babacar kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşta Fatih meşin yuvarlağın geçmesini engellerken, Babacar dönen topa eliyle müdahale edinince hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu durdurdu.

31. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerde kazanılan faulü Babacar kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metre uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlara gitti: 1-1

45+2. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Maçın 30. dakikasından sarı kartı bulunan Etebo, Sahil Uçan ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca ikinci sarı kartla oyundan atıldı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı faulde penaltı noktası gerisine gelen topa Davidson kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Fatih yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada sağda kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi hafif sağ çaprazdaki Babacar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Linnes'in sağdan ortasında arka direkteki Ömer Bayram'ın kafayla çevirdiği topa Babel yakın mesafeden kafayla vurdu. Kaleci Marafona'nın son anda dokunduğu meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasında kaldı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Belhanda'da kaldı. Faslı futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hava topu mücadelesinde Babel'in meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

87. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden çıkardığı sert şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak ceza sahası dışındaki Berkan İsmail Kutlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda yerden giden topa penaltı noktası gerisindeki Davidson dokundu. Yön değiştiren meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti:1-2



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 82 Diagne), Etebo, Emre Akbaba (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 83 Donk), Babel (Dk. 90+1 Arda Turan), Falcao (Dk. 46 Belhanda)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 90+1 Berkan İsmail Kutlu), Salih Uçan (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Davidson, Bakasetas, Bareiro (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk. 69 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 34 Falcao (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 43 Babacar, Dk. 90+5 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Etebo (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Babacar, Dk. 51 Salih Uçan, Dk. 78 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Marcao, Dk. 67 Belhanda, Dk. 83 Fatih Öztürk (Galatasaray)



