Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı

Alanyaspor'un golcüsü Babacar, Beşiktaş maçında boş kaleye vuruşu yapamadı ve inanılmaz bir pozisyonu harcadı.

Haber; Sporx.com
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Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı
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07 Nisan 2021 20:44
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede Akdeniz ekibi çok net pozisyonu harcadı.

Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu 52. dakikada Alanyaspor'da savunmanın arkasına sarkan Bareiro topu kale sahasına çıkarttı. Babacar, bomboş durumda boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yandan dışarıya gitti.

Pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşayan Babacar, pası atan takım arkadaşına da hafif bir tepki gösterdi. Senegalli oyuncu, 66. dakikada da kenara geldi ve yerini Kadzior'a bıraktı.


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