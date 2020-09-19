Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Alanyaspor'un galibiyet sayıları, 45+5 ve 77. dakikalarda Monterrey'den Paraguaylı yeni transfer Adam Bareiro'dan geldi. Akdeniz ekibi, Kayserispor ile oynadığı son 6 maçın 5'ini kazandı.



İlk haftada deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Alanyaspor, 2'de 2 ile puanını 6 yaparken, açılış haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Kayserispor ise 3 puanda kaldı.



Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor deplasmanda Rizespor'a konuk olacak, Kayserispor ise evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ve Bareiro rakip ceza sahasında paslaştı. Efecan Karaca'nın kendisine gelen topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.



21. dakikada Alanyaspor'da sol kanttan Moubandje'nin ceza sahasına ortaladığı topu Bareiro şık bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kayserispor kalecisi Lung, soluna giden topa güçlükle çıkardı.



30. dakikada konuk ekibin Hasan Hüseyin Acar'la sağdan kullandığı serbest vuruşta, rakip oyuncular arasında iyi yükselen Lopes, topu filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



45+5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonu takip eden Bareiro, arka direkte kaleciden önce dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



