Alanyaspor, ilk kez Avrupa'da tur peşinde

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda perşembe günü Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak.



Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, TRTSpor'dan yayınlanacak.



Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitiren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı.



Karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits olacak.



- Kazanan taraf tur atlayacak



Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.



Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.



- Turu geçerse muhtemel rakipler



Turuncu-yeşilli ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, bu karşılaşmaya sahasında çıkacak.



- Sezona iyi başladı



Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi başlangıç yaptı.



Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu sezon ilk 2 maçını da gol yemeden 2-0'lık skorlarla kazandı.



Akdeniz temsilcisi, ilk hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda, ikinci hafta ise Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada yendi.



UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor.



