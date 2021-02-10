Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Alanyaspor adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray ise kupaya veda etti.Alanyaspor'un gollerini 30 ve 48. (P) dakikada Khouma Babacar, 41. dakikada Salih Uçan kaydetti. Galatasaray'ın gollleri 83. dakikada Mustafa Muhammed ve 90+4. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.Galatasaray ile Alanyaspor, geçtiğimiz sezon da Çeyrek Final'de eşleşmişti. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanan turda Alanyaspor Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenip deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen deplasman golü kuralı nedeniyle adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı.Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Alanyaspor, Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe derbisine göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yeden kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama ve Gedson Fernandes yer aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 24. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbiye ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev veremedi.Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda mücadele eden Marcelo Saracchi sakatlığı, Arda Turan da cezası nedeniyle Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alınmadı. Derbide sakatlanarak çıkan Martin Linnes ise karşılaşmaya yedek başladı. Bu oyuncuların yerine DeAndre Yedlin, Ryan Babel ve Emre Taşdemir ilk 11'de yer buldu.Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, takımda ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.Ara transfer sezonunun son gününde kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı 4 gün önceki Fenerbahçe derbisinde giydi. Derbiye yedek başlayarak 82. dakikada oyuna dahil olan Yedlin, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de mücadele etti.Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.Yedlin gibi ara transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu, İngiltere'deyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada kaldı.Galatasaray'ın genç oyuncusu Oğulcan Çağlayan, 5 resmi maçın ardından kadroya girdi. Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 resmi maçın ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kadroya alındı.Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Jose Marafona, Tayfur Bingöl, Steven Caulker, Fatih Aksoy, François Moubandje, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson Da Luz Pereira, Babacar Khouma 11'i ile çıktı.Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Georgios Tzavellas, Damian Kadzior yer aldı.Son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasına 11'de başlayan Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Juanfran ve Tzavellas, teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Fatih Aksoy, Babacar, Umut Güneş ve Tayfur Bingöl sahaya çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça iyi bir oyun ortaya koyan Alanyaspor, Galatasaray savunmasına oldukça zor anlar yaşattı. Mücadelenin 31. dakikasında Alanyaspor maçta ilk golü buldu. Kaleci Marafona'nın degajında ileride tek başına topu alan Babacar, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşısına gelen Marcao'dan sıyrılan Senegalli futbolcu yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. Babacar, Türk Telekom Stadı'ndaki ikincni maçında, Galatasaray'a ikinci golünü attı.İlk yarıda oyundan üstünlüğü elden bırakmayan Alanyaspor, devre bitmeden Alanyaspor durumu 2-0 yaptı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Salih Uçan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direk dibinden ağlara gönderdi ve Alanyaspor 2-0'lık skorula soyunma odasına önde gitti. Salih Uçan, Galatasaray'a karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Alanyaspor, 47. dakikada penaltı kazandı. Alanyaspor'da Tayfır Bingöl Marcao'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı düdüğünü çaldı. Khouma Babacar penaltıyı gole çevirirerek durumu 3-0 yaptı. Babacar, Galatasaray deplasmanındaki 2. maçında, 3. golüne uzattı.Farkın üçe çıkmasının ardından Galatasaray tüm riskleri alarak Alanyaspor kalesine gitmeye başladı. Maçın 63. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Mostafa'nın yerden şutu direkten geri döndü. Karşılaşmanın 69. dakikasında Yedlin'in sağ kanattan yüksek ortasına Onyekuru kafayı vurdu. Önce Marafona'ya çarpan top ardından direğe vurdu ve ardından Alanyaspor savunması topu kornere attı. Maçın 72. dakikasında Galatasaray yine Yedlin ile sağ kanattan geldi. Amerikalı oyuncunun ortasına Onyekuru vurdu, önce Marafona ardından Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.Oyunun son bölümüne doğru kontrolü tam anlamıyla eline alan Galatasaray, 83. dakikada durumu 3-1'e getirdi. Gedson'un sert şutunu Marafona çıkarırken top Mostafa'nın önünde kaldı. Mısırlı oyuncu topu ağlara göndermeyi başardı. Mustafa Muhammed, Galatasaray'daki 3. maçında 3. golüne ulaştı.Kalan bölümde Galatasaray gol ve goller bulabilmek adına baskısını sürdürdü. Maçın 66. dakikasında Belhanda'nın yerine oyuna giren Gedson Fernandes, 90+4. dakikada fileleri havalandırdı. Galatasaray bu golle skoru 3-2 yaptı. Kalan kısa sürede Galatasaray beraberliği aradı ama sonuca ulaşamadı. Alanyaspor çalan son düdükle yarı finale yükseldi.24. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Davidson, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Hiç kimsenin dokunamadığı top ters köşedeki Efecan Karaca'ya geldi. Bu oyuncu, pasını yakınında olan ve açısı daha iyi olan Salih Uçan'a çıkardı. Salih'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.31. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Kaleci Marafona'nın degajında ileride tek başına topu alan Babacar, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşısına gelen Marcao'dan sıyrılan Senegalli futbolcu yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.33. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında bekletmeden şutunu çeken Mustafa Muhammed, topu ters kanattan auta attı.42. dakikada Alanya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Salih Uçan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direk dibinden ağlara gönderdi: 0-2.