Al Ittihad, bu kez Belhanda'yı istiyor!

Devre arası transfer döneminde'dan Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi, şimdi de Younes Belhanda'yı transfer etmek istiyor.France Football'un haberine göre Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Ittihad, Younes Belhanda için Galatasaray'ao bonservis bedeli önermeyi planlıyor.Belhanda ile Fransa Ligi'nden Monaco ve Nice'in ilgilendiği, tekliflerinin ise 4 milyon euro olduğu iddia edilmişti.Younes Belhanda, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da kalmak istediğini belirtirken, ''Galatasaray ile 2.5 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama kendime iyi baktım ve iyileştim. Tekrar takımıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Her transfer döneminde ismim bir takım ile anılıyor. Bu bir futbolcu için hoş bir şey ama hiç kimseyle görüşme yapmadım. Ne Fransa'daki takımlarla ne de Katar'daki takımlarla hiç görüşmem olmadı. Galatasaray'dan ayrılmak istediğimi de söylemedim. Zaten böyle bir düşüncem yok. Galatasaray ile sözleşmem var ve burada iyiyim!'' sözlerini kullanmıştı.Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.