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Akhisarspor-Sevilla! Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, 4. maçında İspanya'nın Sevilla takımını ağırlayacak.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Akhisarspor-Sevilla! Muhtemel 11'ler
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08 Kasım 2018 00:00
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Millot düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor

Fatih
Lopes
Caner
Eray
Güray
Sissoko
Aykut
Onur
Josue
Barbosa
Selezynov

Sevilla

Vaclik
Gomez
Carriço
Gnagnon
Navas
Sarabia
Mesa
Vazquez
Vidal
Promes
Muriel

Gruptaki ilk maçında evinde Rus ekibi Krasnodar'a 1-0, ikinci maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'e deplasmanda 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, son olarak deplasmanda Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçip, ikinci maçında Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlı ekip, müsabakayı da kaybetmesi halinde, ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkma şansını kaybedecek.

Akhisarspor'da stoperler Mustafa Yumlu ve Dany'nin yanı sıra Serginho ve Adrien Regattin'in sakatlıkları bulunuyor.

Grupta diğer maçta Krasnodar ile Standard Liege, Rusya'da karşılaşacak.

- Türkiye ve İspanya temsilcileri arasındaki 91. karşılaşma

Akhisarspor-Sevilla karşılaşması, Türkiye ve İspanya temsilcileri arasındaki 91. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 90 maçın 18'ini Türk, 54'ünü İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 83 golüne, İspanyol ekipleri 180 golle karşılık verdi.

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 8 maça çıkan Sevilla, sahadan 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 20 gol atan İspanya temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Sevilla, Türk takımlarıyla oynadığı tüm müsabakalarda gol atmayı başardı.

 

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