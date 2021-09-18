Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi'nde Cambuur ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi Ajax, 9-0'lık skorla kazandı.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Timber, 19. Berghuis, 29. dakikada Mazraoui, 39. ile 84. dakikalarda Neres, 60. dakikada Tadic, 64' Daramy, 67. dakikada Haller ve 79. dakikada Danilo kaydetti.



Bu sezon Ajax oynadığı 7 maçta 27 kez ağları sarsarken, kalesinde 6 gol gördü.



Bu sonucun ardından Ajax, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yaparken, Cambuur ise 6 puanda kaldı.



Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.



AJAX'IN LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETLERİ



13-0, Ajax - Venlo (2020)

12-1, Ajax - (1972)

9-0 Ajax - Rotterdam (2001)

9-0 Ajax - Groningen (1974)

9-0 Ajax - Den Bosh (1972)

9-0 Ajax - Volendam (1960)



