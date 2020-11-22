Ajax kendi liginde durdurulamıyor!

Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında Ajax ile Heracles karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax kendi liginde durdurulamıyor!
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22 Kasım 2020 16:20
Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında Ajax ile Heracles, Johan Cruijff Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 5-0 kazandı.

Ajax'ın golleri; 6. dakikada Traore, 29. dakikada Neres, 36. ve 77. dakikalarda Labyad ve 57. dakikada Tadic'ten geldi.

9 MAÇTA 8 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde 9. maçında 8. kez kazanan Ajax, 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde son 5 maçında 31 gol atan Ajax, Venlo karşısındaki 13-0'lık galibiyetle gündeme oturmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Atalanta ve Midtjylland ile aynı grupta yer alan Hollanda ekibi, hafta içinde sahasında Midtjylland ile karşılaşacak.



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