Ainge: "Isaiah'yı göndermek, verdiğim en zor karardı"

Boston Celtics'in genel menajeri Danny Ainge, yakın zamanda Denver Nuggets'a takas olan eski oyuncusu Isaiah Thomas'ı vaktiyle Boston'dan takaslamanın, menajerlikte "Vermek zorunda olduğu en zor karar" olduğunu açıkladı.



Isaiah ile ilgili övgülerde bulunan Ainge, şu ifadeleri kullandı:



"Isaiah bizi sağlam bir basketbol takımı yaparak, bize güvenilirlik kazandırdı. Bunların yanısıra bir de çok eğlenceliydi. Ama her şeyiyle takımla birlikteydi. Al Horford'ın gelmesi için o uğraşmıştı. Gordon Hayward'ın bizimle oynaması için uğraşan da oydu. Gözümde çok büyük saygı kazandı. O dönem şüphesiz karşı takımımıza olan algının değişmesinde büyük pay sahibiydi."



Isaiah'ı takaslamasının "hayatının en zor kararlarından biri olması" durumunu ise Ainge, şöyle özetledi:



"Dalga mı geçiyorsun? Çok zor bir durumdu. Isaiah ve Avery (Bradley)'nin anlaşmalarını hazırlamak, bu iş içerisinde aldığım en zor iki karar. Bu adamlara karşı hep ayrı bir yerim olacak ve başarıları için her zaman destekçi olacağım."



Ainge'in ekibi Celtics, geride kalan sezonda Konferans Finallerinde Cleveland Cavaliers'a elenmişti.



