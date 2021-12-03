Ailesinden gizli başladığı basketbol, engelli Abdullah'ın hayatını değiştirdi

Şanlıurfa'da ailesinden gizli başladığı tekerlekli sandalye basketbolda Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor formasını giymeyi başaran spastik serebral palsi (SP) hastası Abdullah Çoban (18), gözünü milli formaya dikti.



Çoban, yaklaşık 1 yıl önce televizyondan izlediği basketbola gönül verdi.



Annesinden kendisini antrenmanlara götürmesini isteyen ancak olumlu karşılık alamayan Çoban, gizlice gittiği salonda takımının kaptanı ve hocasıyla tanışarak basketbol oynamak istediğini iletti.



Daha önce zamanının büyük kısmını evde geçiren Çoban, burada basketbola başladı ve yeteneğiyle kısa sürede Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un kadrosuna dahil oldu.



Abdullah Çoban, AA muhabirine, basketbolla televizyondan izleyerek tanıştığını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un antrenman yaptığı salona kendi imkanlarıyla gittiğini anlattı.



Takımın antrenörünün basketbola başlamasına vesile olduğu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"Hocama bu sporu yapmak istediğimi söyledim. O da sağ olsun antrenmanlara başlayabileceğimi iletti. Basketbol sayesinde hayatımda çok şey değişti. Ailem olsun, arkadaşlarım olsun, bana yardımcı oldular. Eskiden kötüydüm ama hocam ve takım arkadaşlarımın sayesinde iyi oldum çok şükür. Hepsinden Allah razı olsun. Hedefim önce bu formayı hak ettiğimi gösterip, maçlarda süre almak ve genç milli takıma seçilmek. Benim için pes etmek yok. Zaten pes etmek isteseydim şimdiye kadar ederdim. Benim engelli olanlara tavsiyem, evde kalmasılar, bir adım atsınlar, çıkıp gelsinler."



Antrenör Yıldırım: "Abdullah'ın azmi bizi de şaşırtıyor"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, daha çok engelliyi sporla buluşturmak için özel eğitimler verdiklerini, ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.



Engellilerin spor ile mutlu olabileceklerine inandığını vurgulayan Yıldırım, engelli basketbolda daha önce Abdullah gibi birisinin bu sporu yaptığını görmediğini ifade etti.



Yıldırım, "Abdullah'ın ağır bir rahatsızlığı bulunuyor ama buna rağmen çok azimli ve bizleri de şaşırtmakta. Çok müthiş bir gelişim içinde. Bu şartlarda sandalyeyi kontrol altına almak, isabetli atışlar yapabilmek çok zordur. Ancak Abdullah bunları fazlasıyla başarıyor. Yaklaşık 1 yıldır bizimle birlikte çalışıyor. Gerek takımla antrenmanlarda, gerekse özel çalışmalarla kendisini yetiştiriyoruz. Bu seviyede engelli birisine eğitim verip, basketbolcu kimliği kazandırmak istiyoruz. Abdullah'taki bu azim bizi umutlandırıyor." şeklinde görüş belirtti.





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