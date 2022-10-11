"BEŞİKTAŞ'A KIRGINIM, MAÇLARA GİTMİYORUM"

"GENÇ OYUNCULAR TAM YEŞERMİŞKEN GİTTİ"

"ISMAEL, ORTA SINIF BİR HOCA"

"ISMAEL'İN SEZONU BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"HER YANGINA NECİP KOŞUYORSA SORUN VAR"

"YAMANTÜRK, TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"

"BEŞİKTAŞ'A BİR YANLIŞIM OLMADI"

Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, sessizliğini bozdu., kırgın olduğunu ve maçlara bile gitmek istemediğini dile getirdi.Beşiktaş futbol takımı, Valerien Ismael ve birçok konuda çarpıcı ifadelere imza attı. İşte o sözler...Öncelikle futbol takımı hakkında konuşan Ürkmezgil, "Açıkçası Beşiktaş'a karşı kırgınlığım var. Öyle ki maçlara bile gitmiyorum. Beşiktaş pek keyif vermiyor. Elbette iyi oynayan oyuncular var ama takımın şampiyonluk adına istikrar ve güven vermesi gerekiyor. Şu anda maalesef şampiyonluk adına takıma bir güven duymuyorum" dedi.Takıma yapılan transferlerin hatırlatılması üzerine Ürkmezgil, "Oyuncu kalitesi olarak iyi isimler geldi. İstanbulspor benim ikinci takımımdır. Oradan Emrecan Uzunhan'ı aldık. İyi bir transferdi. Takıma gelen oyuncular olduğu gibi giden genç oyuncular oldu. Bu da kırgınlık verici bir durum. Neden? Çünkü. Bence doğru bir planlama olmadı" ifadelerini kullandı.Eleştirilerin hedefi olan Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile devam kararı için ise Ürkmezgil, "Valerien Ismael konusunu anlamak mümkün değil. Bakıyoruz ezeli rakibimiz Fenerbahçe, büyük bir hoca getirdi. Anlaşılabilir bir durum. Kendisini ispat eden bir Jesus var. Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın şampiyonluk yaşadı. Başka isimler de getirilebilirdi. Hal böyleykenHaklı tarafları var çünkü. Beşiktaş futbolcu kalitesi ve diriliği açısından geride kalmamalı. Rakiplerden aşağı değiliz ama bir türlü olmuyor" dedi.Valerien Ismael'in geleceği hakkında Ürkmezgil, "Antrenör değiştirmeye karşıyım. Ama sene başından yapılan hamleler, kurgu açısından baktığımızda böyle bir durum var. Daha sezonun başındayız ama istikrar ve güven veriyor mu? Rakipler takır takır oynuyor. Anadolu takımlarını izlerken de keyif alıyoruz. Adana Demirspor, Konyaspor hatta Karagümrük. 5-4 biten maça bakın. Karagümrük nasıl top oynuyor" açıklamasını yaptı.Trabzonspor maçında yaşanması muhtemel stoper sıkıntısı için ise Beşiktaşlı eski yönetici, "Yine aynı noktaya gidiyoruz. Sol bekte de sorunlar yaşadık, Masuaku geldi. Umut Meraş düşünülmüyor. Ben kurguda, planlamada çok doğru davranılmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi yöneticiler daha iyi bilir detayları.Ne oldu da Montero takımdan dışlandı. Welinton bir ara devamlılık yakalamıştı. O da dışlandı. Rakibimiz Fenerbahçe'den yola çıkarak; herkes hazır. Adamlar bir endişe duymuyor sakatlık olduğunda. İstikrarsızlığa geliyor. Ben şampiyonluk şansımızın az olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Beşiktaş'taki Divan Kurulu seçimi hakkında da konuşan Ürkmezgil, "açıklamasında bulundu.Son olarak kendisine açılan davaların olduğunu belirten Ürkmezgil, "Bütün her şeyimizi Beşiktaş'a verdik. Karşılığında dava konusu olmak inanılmaz beni üzdü. En ufak bir yanlışım olmadı. Dava açılması bile yeterince kırıcı. Genel Sekreterlik dışında her türlü şeye koştum. Ciddi mesai vermiş bir insanım. En son Fulya'daki AVM yapımı konusunda büyük mesai verdim. Maddi manevi verdim. Orada bile sıkıntılarla karşılaştık. Devam eden bir süreç olduğu için bu konuda fazla konuşmak istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.