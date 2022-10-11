Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, sessizliğini bozdu. Sporx'e özel bir röportaj veren Ürkmezgil, kırgın olduğunu ve maçlara bile gitmek istemediğini dile getirdi. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Ürkmezgil, Beşiktaş futbol takımı, Valerien Ismael ve birçok konuda çarpıcı ifadelere imza attı. İşte o sözler...
"BEŞİKTAŞ'A KIRGINIM, MAÇLARA GİTMİYORUM"
Öncelikle futbol takımı hakkında konuşan Ürkmezgil, "Açıkçası Beşiktaş'a karşı kırgınlığım var. Öyle ki maçlara bile gitmiyorum. Beşiktaş pek keyif vermiyor. Elbette iyi oynayan oyuncular var ama takımın şampiyonluk adına istikrar ve güven vermesi gerekiyor. Şu anda maalesef şampiyonluk adına takıma bir güven duymuyorum" dedi.
"GENÇ OYUNCULAR TAM YEŞERMİŞKEN GİTTİ"
Takıma yapılan transferlerin hatırlatılması üzerine Ürkmezgil, "Oyuncu kalitesi olarak iyi isimler geldi. İstanbulspor benim ikinci takımımdır. Oradan Emrecan Uzunhan'ı aldık. İyi bir transferdi. Takıma gelen oyuncular olduğu gibi giden genç oyuncular oldu. Bu da kırgınlık verici bir durum. Neden? Çünkü Rıdvan, Emirhan gibi oyuncular bence değerini tam bularak gitmediler. Tam yeşerirken oyuncularımızı gönderdik. Bence doğru bir planlama olmadı" ifadelerini kullandı.
"ISMAEL, ORTA SINIF BİR HOCA"
Eleştirilerin hedefi olan Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile devam kararı için ise Ürkmezgil, "Valerien Ismael konusunu anlamak mümkün değil. Bakıyoruz ezeli rakibimiz Fenerbahçe, büyük bir hoca getirdi. Anlaşılabilir bir durum. Kendisini ispat eden bir Jesus var. Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın şampiyonluk yaşadı. Başka isimler de getirilebilirdi. Hal böyleyken Türkiye'yi hiç tanımayan, orta sınıf bir hoca geldi. Hangi kritere göre seçim yapıldığını yönetim daha iyi bilir. Ama mevcut durum bu. Eleştirilere katılıyorum. Haklı tarafları var çünkü. Beşiktaş futbolcu kalitesi ve diriliği açısından geride kalmamalı. Rakiplerden aşağı değiliz ama bir türlü olmuyor" dedi.
"ISMAEL'İN SEZONU BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Valerien Ismael'in geleceği hakkında Ürkmezgil, "Valerien Ismael'in bu gidişatına göre sezonu bitirebileceğini düşünmüyorum. Antrenör değiştirmeye karşıyım. Ama sene başından yapılan hamleler, kurgu açısından baktığımızda böyle bir durum var. Daha sezonun başındayız ama istikrar ve güven veriyor mu? Rakipler takır takır oynuyor. Anadolu takımlarını izlerken de keyif alıyoruz. Adana Demirspor, Konyaspor hatta Karagümrük. 5-4 biten maça bakın. Karagümrük nasıl top oynuyor" açıklamasını yaptı.
"HER YANGINA NECİP KOŞUYORSA SORUN VAR"
Trabzonspor maçında yaşanması muhtemel stoper sıkıntısı için ise Beşiktaşlı eski yönetici, "Yine aynı noktaya gidiyoruz. Sol bekte de sorunlar yaşadık, Masuaku geldi. Umut Meraş düşünülmüyor. Ben kurguda, planlamada çok doğru davranılmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi yöneticiler daha iyi bilir detayları. Günün sonunda yine Necip Uysal'a kaldık. Necip bizim evladımız. Her yangına o koşuyor. Ama her yangında Necip'in koşmasını bekliyorsan sorun var demektir. Ne oldu da Montero takımdan dışlandı. Welinton bir ara devamlılık yakalamıştı. O da dışlandı. Rakibimiz Fenerbahçe'den yola çıkarak; herkes hazır. Adamlar bir endişe duymuyor sakatlık olduğunda. İstikrarsızlığa geliyor. Ben şampiyonluk şansımızın az olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"YAMANTÜRK, TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"
Beşiktaş'taki Divan Kurulu seçimi hakkında da konuşan Ürkmezgil, "Tevfik Yamantürk disiplinli, taviz vermeyen bir yöneticidir. Yamantürk'ü beğenirim. Belki de tek aday olarak girebilirdi. Tevfik Yamantürk'ün tartışılmaması doğal. Yaptıkları, duruşu, itibarıyla çok değerli bir insan" açıklamasında bulundu.
"BEŞİKTAŞ'A BİR YANLIŞIM OLMADI"
Son olarak kendisine açılan davaların olduğunu belirten Ürkmezgil, "Bütün her şeyimizi Beşiktaş'a verdik. Karşılığında dava konusu olmak inanılmaz beni üzdü. En ufak bir yanlışım olmadı. Dava açılması bile yeterince kırıcı. Genel Sekreterlik dışında her türlü şeye koştum. Ciddi mesai vermiş bir insanım. En son Fulya'daki AVM yapımı konusunda büyük mesai verdim. Maddi manevi verdim. Orada bile sıkıntılarla karşılaştık. Devam eden bir süreç olduğu için bu konuda fazla konuşmak istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
"BEŞİKTAŞ'A KIRGINIM, MAÇLARA GİTMİYORUM"
Öncelikle futbol takımı hakkında konuşan Ürkmezgil, "Açıkçası Beşiktaş'a karşı kırgınlığım var. Öyle ki maçlara bile gitmiyorum. Beşiktaş pek keyif vermiyor. Elbette iyi oynayan oyuncular var ama takımın şampiyonluk adına istikrar ve güven vermesi gerekiyor. Şu anda maalesef şampiyonluk adına takıma bir güven duymuyorum" dedi.
"GENÇ OYUNCULAR TAM YEŞERMİŞKEN GİTTİ"
Takıma yapılan transferlerin hatırlatılması üzerine Ürkmezgil, "Oyuncu kalitesi olarak iyi isimler geldi. İstanbulspor benim ikinci takımımdır. Oradan Emrecan Uzunhan'ı aldık. İyi bir transferdi. Takıma gelen oyuncular olduğu gibi giden genç oyuncular oldu. Bu da kırgınlık verici bir durum. Neden? Çünkü Rıdvan, Emirhan gibi oyuncular bence değerini tam bularak gitmediler. Tam yeşerirken oyuncularımızı gönderdik. Bence doğru bir planlama olmadı" ifadelerini kullandı.
"ISMAEL, ORTA SINIF BİR HOCA"
Eleştirilerin hedefi olan Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile devam kararı için ise Ürkmezgil, "Valerien Ismael konusunu anlamak mümkün değil. Bakıyoruz ezeli rakibimiz Fenerbahçe, büyük bir hoca getirdi. Anlaşılabilir bir durum. Kendisini ispat eden bir Jesus var. Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın şampiyonluk yaşadı. Başka isimler de getirilebilirdi. Hal böyleyken Türkiye'yi hiç tanımayan, orta sınıf bir hoca geldi. Hangi kritere göre seçim yapıldığını yönetim daha iyi bilir. Ama mevcut durum bu. Eleştirilere katılıyorum. Haklı tarafları var çünkü. Beşiktaş futbolcu kalitesi ve diriliği açısından geride kalmamalı. Rakiplerden aşağı değiliz ama bir türlü olmuyor" dedi.
"ISMAEL'İN SEZONU BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Valerien Ismael'in geleceği hakkında Ürkmezgil, "Valerien Ismael'in bu gidişatına göre sezonu bitirebileceğini düşünmüyorum. Antrenör değiştirmeye karşıyım. Ama sene başından yapılan hamleler, kurgu açısından baktığımızda böyle bir durum var. Daha sezonun başındayız ama istikrar ve güven veriyor mu? Rakipler takır takır oynuyor. Anadolu takımlarını izlerken de keyif alıyoruz. Adana Demirspor, Konyaspor hatta Karagümrük. 5-4 biten maça bakın. Karagümrük nasıl top oynuyor" açıklamasını yaptı.
"HER YANGINA NECİP KOŞUYORSA SORUN VAR"
Trabzonspor maçında yaşanması muhtemel stoper sıkıntısı için ise Beşiktaşlı eski yönetici, "Yine aynı noktaya gidiyoruz. Sol bekte de sorunlar yaşadık, Masuaku geldi. Umut Meraş düşünülmüyor. Ben kurguda, planlamada çok doğru davranılmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi yöneticiler daha iyi bilir detayları. Günün sonunda yine Necip Uysal'a kaldık. Necip bizim evladımız. Her yangına o koşuyor. Ama her yangında Necip'in koşmasını bekliyorsan sorun var demektir. Ne oldu da Montero takımdan dışlandı. Welinton bir ara devamlılık yakalamıştı. O da dışlandı. Rakibimiz Fenerbahçe'den yola çıkarak; herkes hazır. Adamlar bir endişe duymuyor sakatlık olduğunda. İstikrarsızlığa geliyor. Ben şampiyonluk şansımızın az olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"YAMANTÜRK, TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİL"
Beşiktaş'taki Divan Kurulu seçimi hakkında da konuşan Ürkmezgil, "Tevfik Yamantürk disiplinli, taviz vermeyen bir yöneticidir. Yamantürk'ü beğenirim. Belki de tek aday olarak girebilirdi. Tevfik Yamantürk'ün tartışılmaması doğal. Yaptıkları, duruşu, itibarıyla çok değerli bir insan" açıklamasında bulundu.
"BEŞİKTAŞ'A BİR YANLIŞIM OLMADI"
Son olarak kendisine açılan davaların olduğunu belirten Ürkmezgil, "Bütün her şeyimizi Beşiktaş'a verdik. Karşılığında dava konusu olmak inanılmaz beni üzdü. En ufak bir yanlışım olmadı. Dava açılması bile yeterince kırıcı. Genel Sekreterlik dışında her türlü şeye koştum. Ciddi mesai vermiş bir insanım. En son Fulya'daki AVM yapımı konusunda büyük mesai verdim. Maddi manevi verdim. Orada bile sıkıntılarla karşılaştık. Devam eden bir süreç olduğu için bu konuda fazla konuşmak istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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