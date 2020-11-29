Ahmet Nur Çebi, tesislerde futbolcularıyla buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadıköy'de 15 yıl sonra kazanan takımını tesislerde karşıladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ahmet Nur Çebi, tesislerde futbolcularıyla buluştu
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29 Kasım 2020 23:34
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-Beyazlılar aldığı galibiyette üst üste 2 zorlu maçtan 6 puan çıkarmış oldu. 



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