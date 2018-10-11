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Ahmet Gürgen: "Çok daha iyi bir takım olacağız"

Alman ekibi MHP Riesen'i 89-76 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Ahmet Gürgen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Ahmet Gürgen: 'Çok daha iyi bir takım olacağız'
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11 Ekim 2018 00:01
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Alman ekibi MHP Riesen'i 89-76 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Ahmet Gürgen, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gürgen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladıklarını belirtti.

İlk hedeflerinin kendi sahalarında maç kaybetmemek olduğuna dikkati çeken Gürgen, "Bunu da ilk maçımızda başardık. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Ahmet Gürgen, ilk periyotta savunmada çok yumuşak kaldıklarını anlatarak, "İlk periyodu 30-8 gibi çok ciddi farkla kaybettik. İlk yarıyı da bir sayı geride bitirdik. Böyle bir geri dönüş savunma anlayışımızdan geldi. Koşarak oynanan bir oyunda hem savunma hem hücum anlamında sahayı doğru kullandık. Bundan sonraki maçlarda bu bizim için önemli bir veri olacak. İleriki maçlarda pozisyon okumamızı daha da geliştireceğiz. Bunları geliştirdiğimizde çok daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

- MHP Riesen cephesi

MHP Riesen Başantrenörü John Patrick, ilk yarıdaki iyi oyunu sürdüremediklerini aktardı.

Karşılaşmada iki farklı oyun olduğunu dile getiren Patrick, "İlk periyotta çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Özellikle Banvit takımında Cem'in girmesiyle oyun değişti. Geri kalan üç periyot 81-46 aleyhimize oldu. Bundan öğrenmemiz gereken çok şey var. Banvit, takım halinde çok iyi bir oyun ortaya koyarak maçı çevirdi. Banvit'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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