Ahmet Ağaoğlu: "Fenerbahçe'yi yeneriz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Ağaoğlu: 'Fenerbahçe'yi yeneriz'
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15 Ekim 2021 11:12
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçı için taraftarlara mesaj gönderen Ahmet Ağaoğlu "Taraftarların maça büyük ilgisi var. Taraftarlardan ricam, 90 dakika desteği eksik etmesinler. Oyuncular buna önem veriyor. Taraftarın, özellikle de Trabzonspor taraftarının itici güç olduğunu sürekli söylüyorlar. Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. 21 bin taraftarın enerjisine, desteğine ihtiyaç var. Sonuna kadar destek gelirse, bu maçtan arzu ettiğimiz skorla çıkarız." dedi.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca "Bizim yapımızda sabır yok. Oynadığımız futbol umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir futbol oynuyoruz. Lig uzun bir maraton, 38 maç oynayacağız. Daha dörtte birini bile tamamlamadık. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz, telafi de ederiz. Taraftar arkamızda olursa, üstesinden gelemeyeceğimiz engel yok. Ne zaman ki mücadeleyi bırakısınız, o zaman her şeyi kaybedersiniz. Oynadığımız ilginç maçlar oldu, Konya'daki maç önemliydi. Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük rahat da kazanabilirdik. Geri dönüş direnci gösterdik." ifadelerini kullandı.


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