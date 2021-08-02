Ahmet Ağaoğlu: 'Biz futbolda adalet istiyoruz'

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son iki senede ülke futbolunun büyük bir irtifa kaybettiğini söyledi.



MHK'nin 2021-2022 sezonu yaz seminerinin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Ülke futbolu çok sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor. Son iki sene içinde çok büyük bir irtifa kaybettik. Ekonomik olarak, marka değeri olarak irtifa kaybettik. Sektör olarak ülkede zorluğu en üst seviyede yaşayan, buna rağmen faaliyetine devam eden tek sektör futbol oldu. Sanatta, kültürde ülkede neredeyse tüm faaliyetlerin durma noktasına geldiği yerde, biz haftada iki, çoğu zaman üç maç oynayarak belki de ülke insanın psikolojisini motive eden bir görev icra ettik. Bu süreçte ekonomik anlamda ve marka değeri olarak çok şey kaybettik. Bunun sorumluluğu futbolun tüm paydaşlarının üzerinde. Avrupa'nın 6. büyük ligi olduğumuzu iddia ediyorsak, bu marka değerini yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Futbolda adalet ve sistem istediklerinin altını çizen Ağaoğlu şöyle konuştu:



"Yıllardır süregelen bir gerçek, çoğu zaman yönetici, kulüp başkanı, hatta kifayetsiz performans gösteren oyuncu bile hakem hatası üzerinden kendi hatasını bir şekilde izole etmek yanlışı içerisinde bulundu. Bu hiçbir şekilde bu ailenin doğruları bulması, doğruları konuşması, futbolun marka değerinin de yukarıya taşınması için gereken sorumluluğu yerine getirmesine engel değil. Uzun süreden sonra ilk defa Kulüpler Birliği olarak hemen hemen tüm kulüplerimizin ortak birleştiği bir nokta var, biz futbolda adalet ve hakkaniyet istiyoruz, futbolda sistem istiyoruz. Çözümsüzlüğün çözüm, sistemsizliğin de sistem olmadığı hepimiz gördük. Çoğu zaman kulüp başkanları olarak bağımsızlık ve adalet bizim için fazla bir anlam ifade etmedi. Bağımlı olsun ama bana bağımlı olsun istedik, adaletsizlikten pay istedik. Kulüpler Birliği Başkanı olarak ilk defa bu dönemde tüm kulüp başkanlarımız tek bir fikir etrafında birleşiyorlar. Aynı şeklide aynı hassasiyeti, aynı iradeyi federasyonumuzdan da görüyoruz. Geçen çarşamba günü icra edilen genel kurulda, uzun zamandan beri bağımsızlıkları veya yapısal olarak tartışılan tahkim, disiplin ve uyuşmazlık çözüm kurulunu, federasyonun değil de genel kurulda seçimle atanmasına yönelik tüzük değişikliği bizim bu samimiyetimizin, federasyonumuzun aynı hassasiyetle bu konuya yaklaşımının en önemli göstergesi oldu."



Geçen sezon VAR'la ilgili sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen sezon VAR'la ilgili yaşadığımız sıkıntı şuydu, VAR'ın standardının belli olmamasıydı. Hangisine karışır, hangisine karışmaz belli değildi. Kapsamın dışına çıkıyorsa burada sıkıntı var demektir. Biz bunun düzelmesini istiyoruz. Her pozisyona VAR müdahale etsin beklentimiz yok. 3-4 dakikaya varan VAR incelemeleri, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 10-15 saniyeyle sınırlı kaldı. Hakemlerimizden yalnızca hakkaniyet ve adalet bekliyoruz. Dibe vurmaya yüz tutmuş marka değeri, özellikle futbolun finansal paydaşları, bu tür sıkıntıların üzerinden kendilerine avantaj sağlıyorlar. Hakem kararları, olmayan seyirci, kulüp başkanlarının konuşmaları üzerinden, bunların hepsi bahane gösterilerek finansal ortak sorumluluklarını pazarlık haline getiriyor. Bundan kaçınmamız gerek. Bizlerin gözünde sizler bağımsız bir kurumsunuz. Adaleti dağıttığınız takdirde sizlerin en büyük destekçisi Kulüpler Birliği, kulüpler, bizler olacağız."



Konuşmaların ardından, UEFA Hakem Kurulu üyesi Jaap Uilenberg 2021-2022 sezonunda futbol oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yaptı.



