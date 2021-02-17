Ahmet Ağaoğlu: "Bakasetas için değer"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas'ın kendisi için harcanan paraların karşılığını verdiğini söyledi

Haber; Milliyet
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Ahmet Ağaoğlu: 'Bakasetas için değer'
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17 Şubat 2021 08:00
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor'dan ara transferde kadroya kattıkları Anastasios Bakasetas'ın lige damga vuran performansını değerlendirdi. Yunanistan'dan Gazzetta'ya konuşan Ağaoğlu "Bence Bakasetas Trabzonspor'a gelerek doğru bir tercih yaptı. Yeteneklerini sergilemek için uygun takıma geldi. Kadromuzda böyle bir oyuncuyu barındırdığımız için çok mutluyuz. Ciddi bir meblağı gözden çıkardık ama buna değdi. Bakasetas gibi oyuncular, transfer maliyetlerinin ötesindedir" dedi.

Yunan futbolcunun performansından son derece memnun olduklarının altını çizen Ağaoğlu "Bakasetas iyi bir futbolcu, mükemmel bir profesyonel ve çok iyi bir karakter. Hem Bakasetas hem de takım şu an çok iyi bir durumda. Ligin zirvesiyle aradaki farkı kapatabiliriz. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Sezon sonuna daha çok var. Yapmamız gereken her maç iyi oynamaya devam etmek" diye konuştu.

Trabzonspor Başkanı şöyle devam etti: "Bakasetas transferini gerçekleştirebilmek için yoğun bir uğraş verdim. Gecenin bir vakti Alanya'ya gittim. Görüşmeler zorlu geçti ama sabaha karşı 4.30'da oyuncuyu uçağa bindirmeyi başardım. Bu transferin Trabzonspor için ne kadar önemli olacağının farkındaydım. Bakasetas sergilediği performansla transferinde ısrarcı olmamızda bizi haklı çıkardı."



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