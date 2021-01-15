Ahmed Kutucu transferinde Trabzonspor'a rakip çıktı

Bild Gazetesi, Schalke 04'ten ayrılmayı düşünen Ahmed Kutucu'nun kiralık olarak başka bir takıma gidebileceğini ve Trabzonspor'un bu transferde Hollanda'dan Heracles ile yarıştığını yazdı.

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Ahmed Kutucu transferinde Trabzonspor'a rakip çıktı
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15 Ocak 2021 09:36
Trabzonspor, Ahmed Kutucu transferinde önemli mesafe katetti. Almanya'nın köklü gazetesi Bild, Bordo-Mavililer'in Ahmed konusunda favori kulüplerden biri olduğunu belirtti.

Schalke 04'ten ayrılmayı düşünen 20 yaşındaki forvetin, kiralık şekilde başka kulübe gidebileceği yazıldı.

Toplamda 5 takımın Ahmed Kutucu'yu istediği ancak Trabzonspor ile Hollanda'dan Heracles'in favori olduğu vurgulandı. Schalke 04'ün pazar günü E.Frankfurt ile oynayacağı lig maçının ardından Ahmed Kutucu'yla ilgili kesin kararını vereceği öğrenildi.



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