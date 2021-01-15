Trabzonspor, Ahmed Kutucu transferinde önemli mesafe katetti. Almanya'nın köklü gazetesi Bild, Bordo-Mavililer'in Ahmed konusunda favori kulüplerden biri olduğunu belirtti.



Schalke 04'ten ayrılmayı düşünen 20 yaşındaki forvetin, kiralık şekilde başka kulübe gidebileceği yazıldı.



Toplamda 5 takımın Ahmed Kutucu'yu istediği ancak Trabzonspor ile Hollanda'dan Heracles'in favori olduğu vurgulandı. Schalke 04'ün pazar günü E.Frankfurt ile oynayacağı lig maçının ardından Ahmed Kutucu'yla ilgili kesin kararını vereceği öğrenildi.



