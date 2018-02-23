2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Hamza Dursun, ailesi ve memleketinin gurur kaynağı oldu.Ağrı kent merkezine bağlı Çamurlu köyünden başlayan serüvenini birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı madalyalarla taçlandıran milli sporcu Dursun, son olarak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti.Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden Dursun'a, ailesi ve sevenleri ekran başından dualarıyla destek olmaya çalıştı.İlk defa katıldığı yarışmalarda istediği başarıyı yakalayamayan Dursun, buna rağmen ailesi ve hemşehrilerini gururlandırdı.Evinde oğlunun son yarışını izleyen baba Nevzat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Oğlunun Türkiye'yi temsil etmesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Dursun, "11 yıldır spor yapan Hamza çocuklarım arasında spora yatkındı. Son 6-7 yıldır Türkiye ve Balkanlar'da birincilik, Avrupa'da ikinciliği var. Güney Kore'ye biz de gittik, orada beş gün kaldık, bizi iyi karşıladılar. Orada Hamza'yı gördüğümde çok duygulandım. Orada sporcularımız, mutfağımızın eksikliğini çok yaşadı." diye konuştu.Baba Dursun, oğlunun olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesiyle gururlandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:"Hamza ve Ömer Ayçiçek'in olimpiyatlara gitmesi için devamlı dua ediyorduk. Büyük emek verdiler, yılın 7 ayı sürekli, zor şartlarda antrenman yapıyorlardı. Bu 2 sporcumuz çalışmalarını Ağrı ve Erzurum'un soğuk ikliminde yaptı. Maalesef bu yarışmada istediklerini alamadılar. İnşallah, Allah emeklerini boşa çıkarmaz."Dede Nihat Dursun ise torununa küçüklüğünde kızaklar yaptığını belirterek, milli sporcunun kayağa karşı ilgisinin çocuklukta başladığını anlattı.Gelecek olimpiyatlar ve yarışmalarda torununun istediği başarıları yakalayacağına inandığına vurgu yapan dede Dursun, her zaman torununa destek olacağını söyledi.