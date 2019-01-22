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Afyonspor, Konyaspor'dan Musa Araz'la anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Atiker Konyaspor'dan Musa Araz'ı kadrosuna kattı

Kaynak: DHA
Afyonspor, Konyaspor'dan Musa Araz'la anlaştı
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22 Ocak 2019 10:48
Atiker Konyaspor, Musa Araz'ı sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor'a kiralandığını açıkladı.

2017-2018 sezonu başında yeşil beyazlılara katılan 25 yaşındaki Musa Araz, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda takımı adına 28 karşılaşmaya çıkarak 3 gol atmayı başardı. Bu sezon hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma şansı bulamayan Musa Araz, sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'a kiralandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Musa Araz sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor'a kiralanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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