Adem Ljajic'in şampiyonluk inancı!

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic, son ana kadar şampiyonluk yarışında kalacaklarına inanıyor.

Haber; Sporx.com
Adem Ljajic'in şampiyonluk inancı!
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15 Ekim 2020 13:25
Beşiktaş'ta geride kalan haftalardaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve Sırbistan Milli Takımı'nda da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımın şampiyon olabileceğine inanıyor.

Sırbistan'ın Türkiye ile oynadığı maçta yedek kulübesinde forma bekleyen ancak süre alamayan Adem Ljajic, pandemi sürecinin futbolun tüm bileşenlerini etkilediğini düşünüyor.

Çok yoğun bir fikstürün içerisinde olduklarını ifade eden Adem Ljajic, "Pandemi sürecinden her anlamda sıkıştırılmış bir oyunun içerisinde kaldık. Oyunun yeni kurallarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Milli Takım'da da yeni bir yapılanma içerisindeyiz; benzer bir durumu kulübün Beşiktaş'ta da yaşıyoruz. Yeni bir takımız, yeni bir felsefemiz var ve son ana kadar şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olacağımıza inanıyorum" dedi.



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