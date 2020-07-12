Adem Ljajic ve Umut Nayir hala karantinada

Siyah beyazlılar, iki oyuncusundan Yeni Malatya maçında faydalanamayacak. 30 Haziran'dan bu yana karantinada bulunan ikiliye bir test daha yapılacak ve F.Bahçe maçı öncesi durumları netleşecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Adem Ljajic ve Umut Nayir hala karantinada
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12 Temmuz 2020 10:09
Beşiktaş'ta 30 Haziran'da yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcular Adem Ljajic ve Umut Nayir, yaklaşık iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor. Siyah beyazlılarda önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, bunların sonuçları da pozitif çıktı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri ve antrenmana çıkmamaları istendi. Umut ve Ljajic'e yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda Malatya deplasmanına gidemeyecek olan iki oyuncunun F.Bahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, iki futbolcunun sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Ljajic'i Fenerbahçe maçına yetiştirmeyi hedefliyorduk. Allah her iki oyuncumuza da şifalar versin" dedi.



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