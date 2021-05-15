Adem Ljajic: "Biz muhteşem bir takım olduk!"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları Adem Ljajic ve Bernard Mensah, şampiyonluk sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adem Ljajic: 'Biz muhteşem bir takım olduk!'
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15 Mayıs 2021 22:53
Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ta orta saha oyuncuları Bernard Mensah ve Adem Ljajic, karşılaşma sonrasında konuştular.

LJAJIC: "MUHTEŞEM BİR TAKIM OLDUK"

Çok iyi bir takım olduklarına vurgu yapan Adem Ljajic, "Çok iyiyim. Çok mutluyum. Bu kupa için çok mutluyum. Muhteşem bir takım olduk Beşiktaş'ta. Harika bir sezon geçirdik." ifadelerini kullandı.

MENSAH: "YILLAR ÖNCE HAYALİMDİ"

Mensah ise, "Yıllar önce bu benim hayalimdi. Başardığım için çok mutluyum." dedi.


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