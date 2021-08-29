Adana Demirspor'dan Balotelli'ye sert uyarı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan Balotelli'ye sert uyarı
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29 Ağustos 2021 15:12
Mario Barwuah Balotelli
Mario Barwuah Balotelli
Adana Demirspor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Lig maçlarında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Mario Balotelli, Adana Demirspor'da krize neden oldu.

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasında Mario Balotelli'nin etkili olmadığını söyleyen Murat Sancak, İtalyan yıldıza da uyarı yapıldığını açıkladı.

Murat Sancak "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken, 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiç dönme' denildi. Samet Hoca ile yolların ayrılması herhangi bir futbolcunun yüzünden değildir." açıklamasını yaptı.


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