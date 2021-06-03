Adeta gol makinesi

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da sözleşmesi sona eren Gökhan İnler'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak.Kaptan Gökhan İnler'in dışında Volkan Şen, Tarık Çamdal, Sinan Kurt ve Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesi uzatılacağı belirtildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerim Avcı ve Zubas ile yolların ayrılacağı ifade edildi.Öte yandan, Samet Aybaba yönetiminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını yürüten Adana Demirspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Mavi-Lacivertliler, Kosovalı gol makinesini kadrosuna dahil etmek istiyor.2020-21 sezonunu TFF 1.Lig'de şampiyon olarak kapatan Adana Demirspor Süper Lig kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.Balotelli transferinin belirsizliğini korumasından dolayı Mavi-Lacivertliler, Kosova'dan Mirlind Daku'yu gündemine aldı.2017-18 sezonunda 30 maçta 17 gol kaydeden 23 yaşındaki oyuncu adından söz ettirdi. Bu sezon yaptığı toplamda 34 müsabakada rol alırken, 31 gol attı ve 2 asist üretti.