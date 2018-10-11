Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Benin ile oynayacağı iki maç öncesinde kadrodan çıkarılan Fenerbahçeli Islam Slimani için açıklama geldi.Cezayir Futbol Federasyonu, doktor Benazieb Mohamed-Larbi'nin raporu doğrultusunda teknik direktör Djamel Belmadi'nin Islam Slimani'yi kadrodan çıkardığı belirtildi.Doktor Benazieb Mohamed-Larbi, Islam Slimani ile ilgili açıklamasında "Kadrodan çıkarıldı çünkü kampa sakat geldi. Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı son maçta sakatlanmış ve durumu bize aktardı. Sağ ayağında kas sakatlığı var, bu nedenle kadrodan çıkararak Türkiye'ye dönmesi yönünde karar aldık. Slimani'nin tedavisi Fenerbahçe Kulübü'nde devam edecek." ifadelerini kullandı.Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, Benin maçlarının kadrosunda kendisine yer buldu. Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'nin de kadroda olduğu açıklandı.