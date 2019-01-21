İtalya Serie A'nın 10. haftasında AC Milan deplasmanda Genoa ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta AC Milan, Genoa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.AC Milan'ın gollerini 72. dakikada Fabio Borini ve 83. dakikada Suso kaydetti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 79 dakika sahada kaldı.Bu galibiyetin ardından AC Milan, Serie A'da puanını 34'e çıkarırken, Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa 20 puanda kaldı.AC Milan ligde bir sonraki maçında sahasında Napoli'yi konuk edecek. Genoa ise bir sonraki maçında deplasmanda Empoli'ye konuk olacak.