  •  
    "Beşiktaş'ın borcu var, biz Love ile anlaştık..."
  •  
    Stancu da geri döndü! Türkiye'de 55 transfer
  •  
    Türkiye'de kısa sürede beklenen 15 TRANSFER
  •  
    Dilmen'den G.Saray'a; "Bir Necati, Elmander..."
  •  
    İşte G.Saray'ın Ada'daki yeni TANK operasyonu!

AC Milan, Prandelli'yi devirdi

AC Milan, ikinci yarıda bulduğu gollerle Genoa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
AC Milan, Prandelli'yi devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 18:56
İtalya Serie A'nın 10. haftasında AC Milan deplasmanda Genoa ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçta AC Milan, Genoa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

AC Milan'ın gollerini 72. dakikada Fabio Borini ve 83. dakikada Suso kaydetti. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 79 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından AC Milan, Serie A'da puanını 34'e çıkarırken, Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa 20 puanda kaldı.

AC Milan ligde bir sonraki maçında sahasında Napoli'yi konuk edecek. Genoa ise bir sonraki maçında deplasmanda Empoli'ye konuk olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için