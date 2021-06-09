"Aboubakar, Beşiktaş'ta sakat değildi"

Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Al-Nassr imza attı ve önemli bir iddia gündeme geldi.

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'Aboubakar, Beşiktaş'ta sakat değildi'
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09 Haziran 2021 11:47
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Milliyet gazetesi yazarı Bilal Meşe, Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'ta son haftalarda sakat olmadığı halde bilerek oynamadığını yazdı.

Bilal Meşe Twitter hesabından, "Aboubakar'ın sakatlığına inanmıyorum dedim. Para oynamıyor şeklinde değiştirildi. Sosyal medyadan hakaretler içeren tepkiler aldım. Ne oldu? Ağır abi Al Nasr'da yelken açtı. Buna ne diyeceksiniz? Nereye giderse gitsin, Beşiktaş'ın onsuz da şampiyon olduğunu unutmayın. Hala sözümün arkasındayım, asla sakat değildi. Bilerek oynamıyordu. Çünkü oynasa sözleşmesi bir yıl otomatik olarak atacaktı. Sergen hocanın kulakları çınlasın. Ben forvetsiz de şampiyon olurum cümlesini sürekli söyledi ama anlamak istemediler. Adres Aboubakar'dı. Ne dersiniz bana hakaret eden arkadaşlar?" dedi.

Sözlerine devam eden Meşe, "Beşiktaş asırlık çınardır, kişilerle asla daim değildir, giden gider, kalan sağlar bizimdir. Aboubakar'la ilgili yorumları yaparken, tek kelimesinde yalan bulamazsınız! Böylesine iddialı yorumları yaparken, kılı- kırk yararım, araştırırım, gündem yaratma adına laf olsun diye hiç bir zaman konuşmadım. Hep gerçekleri konuştum, yan yollara asla sapmadım. Kıssadan hisse!" ifadelerini kullandı.




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