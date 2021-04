Abdullah Avcı: 'Trabzonspor dominant oyun oynar'

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Gelecek sezon önemli hedeflere koşacaklarını söyleyen Avcı, "Oyun böyle. Güzelliği bu. Bugün istatistik olarak çok rekor kırmışızdır. Kaybettiğimiz yerde değerli olan buydu. Direk var, 28 şut var. Her şeyi denedik. Ne diyebilirim ki takıma. İkinci yarıda 15-20 dakikada pas ve koşu şiddetini artırabilirdik. Bunlar sana önemli kazançlardır aslında. Rakip kalecisini de tebrik etmek lazım. Kayserispor savunmayı da iyi yaptı. Biz her şeyi denedik. En çok gol yiyen takımdan en az gol yiyen takım olduk. Kalecisi, milli takım kalecisi oldu. Uğurcan, geçen sezon ligin en çok kurtarış yapan takımıydı. Takımımız gelişiyor. Artık tek kalan topu çizgiden geçirmek. Biz de ayaklar belirleyici. İnişler çıkışlar var. Yola devam. Oyuncu sayısı ve kalitesini artırma çalışmaları da yapıyoruz. Bugünkü oyundan memnunum. Çabuk gelişen bir takımız ama oyuncu kalitesini artırabilirsek Trabzonspor gelecek sezon önemli hedeflere koşacaktır. Buna inancım ve duygularım tamdır." dedi.



Her şeyi yaptıklarını fakat sonuç alamadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Geçmişi irdeleyen değil, oradan ders çıkaran bir yapım var. Trabzonspor büyük takımdır. Dominant oyun oynar. Gelecek sezon en tepeye, en zirveye oynayacak. Mevcut planları, oyun içinde formasyonları değiştirebiliyoruz. Sonuç da almamız gerekiyor. Her şeyi denedik ama bugün sonuç alamadık. Yeni transferlerle birlikte pratikler artacak ve daha güçlü, daha dominant bir takım olacağız. Bu takım buraya sonuçlar alarak, kazanarak, gelişerek ve bir de kupa alarak buraya kadar geldi. Rekabetin, oyuncu sayısının artması kaliteyi artıracaktır." şeklinde konuştu.