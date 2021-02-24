Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.



28.02.2021 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yönettiği takımlara karşı yakaladığı üstünlük dikkat çekiyor.



Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu beş maçın dördünü kazandı. Avcı, sadece berabere kaldığı karşılaşmada rakibine gol izni verdi. Bu karşılaşmada Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir ile Bulut'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.



Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçından da puansız ayrıldı. [Haber61]



