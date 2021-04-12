Abdullah Avcı böyle seslendi: "Kafanızı kaldırın!"

Abdullah Avcı son haftalarda kaybedilen puanlar sonrası moral bozukluğu yaşayan öğrencilerine seslendi: "Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın"

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı böyle seslendi: 'Kafanızı kaldırın!'
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12 Nisan 2021 09:48
Trabzonspor, yakaladıkları müthiş seriyle şampiyonluk yarışı içine dahil olmuştu. Ancak son haftalarda kaybedilen puanların ardından zirve yarışının uzağında kaldılar. Bu durum oyuncuları üzdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı da moralleri bozuk olan oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından soyunma odasında öğrencilerine seslenen deneyimli teknik adam "Kazanmak için her şeyi yaptığınız için bu üzüntünüz normal. Kayserispor maçında da Çaykur Rizespor maçında da rakip kaleciler inanılmaz toplar çıkardı. Şimdi kafanızı kaldırın ve önünüze bakın. Daha çıkacağımız maçlar, alacağımız puanlar var" ifadelerini kullandı.

Golsüzlüğe çare arıyor

Abdullah Avcı ve ekibi sezonun kalan bölümünde gol sorununu çözmek için çare arıyorlar. Fırtına son 3 maçta sahadan 3 beraberlikle ayrılırken, son 3 deplasmanda ise rakip ağları sarsamadı. Avcı sezonun kalan bölümünü geçici çözümlerle bitirmeye çalışacak. Gelecek yıl için net bir santrfor istediğini yönetime bildirmişti. 



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