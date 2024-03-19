Abdullah Avcı: "Böyle devam edeceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe maçı sonrası "2-0'dan reaksiyon gösterdik ve 2-2'yi yakaladık. 2. yarıda oyunu domine ettik. Buradan devam edeceğiz" dediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Böyle devam edeceğiz'
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19 Mart 2024 10:35
Trabzonspor ligdeki 3.'lük konumunu korumaya devam ederken, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu.

Yenilginin yanı sıra maç sonunda çıkan olayların da oyuncuları bir hayli etkilediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolcularına maç sonunda kısa bir konuşma yaparak, ortaya koydukları performans nedeniyle kutladı.

Avcı, "Devre arasında size oyuna dahil olacağımızı söylemiştim ve bunu yaptınız. Hatta maçın ikinci yarısını domine eden taraf oldunuz. 2-0'a rağmen iyi reaksiyon gösterdiniz. Maçı alabilirdik ama olmadı" dedi.

Abdullah hoca, Fenerbahçe maçında yaptıkları yerleşim hatalarını oyuncularına anlatırken, "Milli ara sonrasında takım savunmasını daha da güçlendirici önlemler alacağız. Hedeflerimiz devam ediyor. Lig 3.'lüğünden sonra kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. Bunları başaracak gücümüz var" diye konuştu.

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