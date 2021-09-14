Abdülkadir Ömür: "Ben kendime kızdım"

Galatasaray maçında oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'den mesaj var.

Haber; Sabah
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Abdülkadir Ömür: 'Ben kendime kızdım'
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14 Eylül 2021 11:04
Galatasaray maçında oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşları sahip çıktı.

Oyuncunun fiziksel gelişiminin yanı sıra, zihinsel olarak da süreci atlatması için özel destek sağlanacağı öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı da Abdülkadir Ömür'e, "Her zaman yanındayız" diye moral verirken 22 yaşındaki oyuncu da "Ben kendime kızdım, kendime üzüldüm, toparlanacağım" dedi. 


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