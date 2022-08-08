ABD'de Daria Kasatkina rüzgarı esti

Mubadala Silikon Vadisi Klasik Tenis Turnuvası'nda kazanan Daria Kasatkina oldu. Kasatkina, finalde Shelby Rogers'a şans vermedi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
ABD'de Daria Kasatkina rüzgarı esti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2022 14:49
ABD'deki Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Mubadala Silikon Vadisi Klasik Tenis Turnuvası'nı Daria Kasatkina kazandı.

KASATKINA ŞAMPİYON OLDU

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde düzenlenen turnuvada yedinci seribaşı Kasatkina, Shelby Rogers'ı 2-1 yenerek turnuvada şampiyon oldu.

ÇİFTLER KİM ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI?

Çiftler finalinde ise dördüncü seribaşı Çinli Xu Yifan ve Yang Zhaoxuan, Japonya'dan Shuko Aoyama ve Tayvan'dan Chan Hao-Ching'i 2-0 yenerek turnuvayı şampiyon tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ