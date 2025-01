Philadelphia 76ers, NHL takımı Philadelphia Flyers ile ortaklık kurarak güney Philadelphia'da yeni bir arena inşa etme planlarını duyurdu.



Şehir merkezinde kendi arenalarını inşa etmek için yıllar harcadıktan sonra, 76ers, an itibariyle dört büyük takımın arenalarının bulunduğu Güney Philadelphia'da yeni bir stadyum inşa etmek adına, NHL'in Flyers ekibinin sahibi olan Comcast ile birlikte çalışacaklarını duyurdu.



The Athletic'ten Mike Vorkunov, her birinin projede %50 hisseye sahip olacağını söyledi. Comcast'in ayrıca 76ers ve ana şirketi Harris Blitzer Sports and Entertainment'ta hisse satın alacağı ve Philadelphia'ya bir WNBA takımı getirmek için onlarla birlikte çalışacağı belirtildi.



76ers'ın ortak sahibi Josh Harris, bunun ilk planları olmadığını ancak NBA başkanı Adam Silver'ın müdahalesi de dahil olmak üzere takımın bu noktada "eksen değiştirdiğini" itiraf etti. Comcast CEO'su Brian Roberts da iki tarafın birlikte çalışmasını sağlama konusunda NBA ve Silver'ın rolüne değinmişti.