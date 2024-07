Philadelphia 76ers ekibinin New Jersey eyaletine taşınma konusunu değerlendirmeye aldığı iddia edildi.



ROI-NJ News'den Tom Bergeron, New Jersey eyaletinin, takımın Philadelphia'daki Center City bölgesinde yeni bir arena bulma mücadelesi ışığında 76ers'ı Camden şehrine taşımak için büyük çaba harcadığını söyledi:



"New Jersey eyaleti, Philadelphia 76ers'ı New Jersey'e ve Camden'da inşa edilecek yeni bir arenaya taşınmaya ikna etmek için ciddi bir baskı yapıyor. Kaynaklar, kısmen HBSE'nin Center City Philadelphia'da yeni bir arena inşa etme çabalarının, mülk sahiplerinin önerilen 1,3 milyar dolarlık projeyi kendilerinin finanse edeceklerini belirtmesine rağmen tekrar tekrar engellerle karşılaşması nedeniyle görüşmelerin son zamanlarda hız kazandığını belirtti."



76ers, ilk olarak 1939'da Nationals olarak kurulmuş ve sonunda Philadelphia 76ers olmuştu. Takım, muazzam bir basketbol kültürüne sahip şehrin kalbi ve ruhu olurken, Allen Iverson'dan Moses Malone ve Joel Embiid'e kadar sayısız yıldıza ev sahipliği yapmış ve pek çok unutulmaz an yaşamıştı.



Ancak son birkaç yıldır 76ers, şehrin merkezinde yeni bir arena için pazarlık yapmaya çalışıyor ve takım sahipleri proje için fon sağlamayı bile teklif ediyor.





