İtalya Ligi Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyen Aleksandr Kokorin, ilginç bir talihsizlik yaşıyor.



2015 yılında porno yıldızı Alina Henessy, futbolcuların yakışıklılıklarını değerlendirdiği sırada Dinamo Moskova'da oynayan santrfor Kokorin'i beğenerek, "Sezon bitmeden önce 5 gol atarsa onunla 16 saatlik bir seks maratonuna gireceğime söz veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.



O dönem oldukça dikkat çeken bu sözler sonrasında Kokorin, geride kalan 10 maçta sadece 1 gol atabilmişti ve Dinamo Moskova, sezonu 4. sırada tamamlamıştı.



Sezon sonunda Zenit'e transfer olan Kokorin, takımıyla 92 maça çıkmış 34 gol ve 12 asist yapmıştı. Zenit sonrasında ise oldukça sert bir düşüş yaşayan Kokorin, transfer olduğu Sochi'de yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla sadece 10 maça çıkabildi ve 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



Sochi'den Spartak Moskova'ya kiralanan santrfor oyuncusu, burada da yine sakatlık kabusunu aşamadı ve 10 maçta 2 gol ile 2 asist yapabilidi.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fiorentina'ya transfer olan Aleksandr Kokorin'in İtalya macerası da adeta karanlıklar içerisinde devam ediyor. Fiorentina'da sadece 8 maça çıkabilen 30 yaşındaki futbolcu henüz gol sevinci yaşayamadı.



Alina Henessy, yakışıklılık puanlama etkinliğinde Andrei Arshavin'e "sevimli" olduğu için 8 puan vermiş, Yuri Zhirkov'a ise 4 puan biçmişti.





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