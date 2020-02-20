3 İngiliz kulübü derbiye Ozan Tufan için geliyor

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.İngiliz gazeteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça gözlemcilerini göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği iddia edilmişti. Ozan, Kadıköy'de oynanan Beşiktaş karşılaşmasında oynadığı futbol ve attığı golle izleyenleri büyülemiştiÖte yandan derbi hakkında konuşan Ozan Tufan şu ifadeleri kullandı;"İnşallah Kadıköy'de güzel bir galibiyet alacağız. Önümüzdeki ışıklı o güzel yola daha iyi gideceğiz. Bu maça arkadaşlarımızla birlikte konsantreyiz. Derbiye yeni çıkacak arkadaşlarımız var, daha önce o duyguyu yaşamış arkadaşlarımız var. İlk yaşayacak olanlara o duyguyu aşıladık, gerekli konuşmaları yaptık ve maça kadar da gerekli konuşmalarımız devam edecektir. Hem taktiksel hem sözlü olarak her şeyi antrenmanlarda yapıyoruz. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Sadece Galatasaray maçına konsantreyiz. Bu maçı kazanmak için neler yapabileceğimize çalışıyoruz. Rakibin zaaflarına çalışıyoruz. Bu maçta elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz. Zaten derbi konsantresi ayrıdır. Sadece Kadıköy'de bir maç oynuyoruz. Bütün arkadaşlarımla birlikte daha önce Başakşehir, Beşiktaş maçlarında olduğu gibi, aynı maça çıkar gibi en iyi şekilde puanımızı almayı düşünüyoruz. Kadıköy'de oynanan maçlar geleneksel… Değişmeyen şeyler var, bunu herkes biliyor. İnşallah pazar günü de bazı şeyler değişmeyecek, aynı kalacak. Serüven devam edecek."