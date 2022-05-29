23 yıl sonra Premier Lig'e yükseldiler

İngiltere Championship Play-Off Finali'nde Carlos Corberan'ın ekibi Huddersfield ile Steve Cooper'ın yönetimindeki Nottingham Forest kozlarını paylaştı.



Wembley'de oynanan finalde Nottingham Forest, rakibi Huddersfield'ı 1-0 mağlup ederek geecek sezon Premier Lig'de oynamaya hak kazandı. Forest'ın tek golü 43. dakikada Levi Colwill'in kendi ağlarına attığı gol ile geldi.



Bu sonuçla beraber normal sezonu 4. tamamlayan Nottingham Forest tam 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselerek büyük bir geri dönüşe imza atmış oldu. Championship'de normal sezonu 3. sırada tamamlayan Huddersfield ise Premier Lig hayallerini bir yıl daha ertelemiş oldu.





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