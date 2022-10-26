21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası başladı

12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, Konya'da başladı.



Karatay Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda, Türkiye'yi 18'i kadın 39 sporcu temsil ediyor.



Şampiyonanın ilk gününde milli sporculardan Alparslan Küçükaltın ve Tuba Sungu ümitler kata kategorisinde, Hayrulnisa Çığırdık ve Furkan Kaynar da genç bayan kata kategorisinde tatamiye çıktı.



Şampiyona, 30 Ekim Pazar günü sona erecek.



12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda milli takımı temsil eden 39 sporcu ve kategorileri şöyle:



Ümit Bayanlar: Nehir Kılıç, Buse Kılıç, Melisa Kurdoğlu



Ümit Erkekler: Emirhan Güngör, Ahmet Yiğit Halıcı, Mustafa İslam Oğrağlı, Osman Burak Keleş, Tunahan Çelik,



Ümit Kata: Tuba Sungu, Alparslan Küçükaltın



Genç Bayanlar: Hatice Sena Kayacan, Nisa Sazak, Hira Nur Yalçın, Elif Güneş



Genç Erkekler: Nuri Kılıç, Yusuf Kılıç, Enes Fatih Kurt, Süleyman Aydemir, Yusuf Eren Temizel



Genç Kata: Hayrulnisa Çığırdık, Furkan Kaynar



21 Yaş Altı Bayanlar: Müşerref Özdemir, Aysima Hatice Kurt, Gülbahar Gözütok, Sudenur Aksoy, Fatoş Hansu



21 Yaş Altı Erkekler: Hasan Celal Yıldırım, Ekrem Altuner Yılmaz, Ömer Faruk Yürür, Hasan Arslan, Kadir Furkan Genç



21 Yaş Altı Kata: Ayşe Yılmaz, Enes Özdemir



Bayan Takım Kata: Esma Sıla Evşan, Tuna Irmak, Yaren Kahveci



Erkek Takım Kata: Mustafa Akgül, Muammer Çağlar, Muhammed Efe Yurtseven





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