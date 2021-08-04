20 gol, 15 milyon euro: Radamel Falcao

Kaçırdığı maç sayısı (48) oynadığı maç sayısından (40) fazla olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulübe maliyeti 15 milyon euronun üzerinde oldu

Haber; Türkiye
Abone Ol
20 gol, 15 milyon euro: Radamel Falcao
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2021 11:26
Galatasaray'da bir devir kapanmak üzere. Mustafa Cengiz'den başkanlık bayrağını teslim alan Burak Elmas geçtiğimiz gün, Falcao ve Feghouli ile yolların ayrılacağını kesin bir dille söyledi. Yüksek ücret almalarının karşılığında verdikleri katkı sıkça tartışılan yıldızlardan Falcao'nun sarı kırmızılılara maliyeti 15 milyon avronun üstünde oldu.

Kolombiyalı golcü, Mustafa Cengiz döneminde Şampiyonlar Ligi için alındı. Fakat golcü isim Galatasaray kariyerinde sadece üç defa dev arenada forma giyerken skora hiç katkı yapamadı.

YARISINDA SAKATTI

En çok tartışılan konuların başında ise Falcao'nun Monaco'da yaşadığı sakatlıklar vardı. Galatasaray kariyeri de beklentilerin, umut edilenin aksine sakatlılar ile geçti. Parçalı formayla 40 maça çıkabilen yıldız oyununun iki sezonda kaçırdığı maç sayısı ise 48 oldu.

Bu dönemde FFP kurallarıyla ve limitlerle boğuşan Cimbom'da, iki sezon boyunca bir seneye yakın (283 gün) tedavide olan Falcao 20 gol ve 3 asistle de beklentilere yaklaşamadı bile. Büyük bir umuttu ama büyük bir hüsran oldu. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.