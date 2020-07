16 Temmuz Perşembe iddaa tahminleri

Sporx iddaa ekibi, perşembe günü oynanacak maçları en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Günün oynanacak önemli karşılaşmalardan kazandıracak tahminler yine sizler için hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



LEICESTER - SHEFFIELD UNITED



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Leicester City, pandemi sonrası oldukça kötü performans sergiledi. Pandemi sonrası 6 maçında 1 galibiyet alabilen Leicester'ın 4. sırayı kaptırmaması için artık kazanması gerekiyor. Ancak karşılarında bu hafta sezonun sürpriz takımı Sheffield United olacak. Wolverhampton ve Chelsea'yi deviren Sheffield United, bu maça yüksek motivasyonla çıkacak. Sheffield United'ın Avrupa şansı var ama önlerinde çok rakip var. Yine de sezon bitene kadar en iyi performanslarını sergileyeceklerdir. Kıran kırana geçmesini beklediğim bu maçta Leicester'ın kazanması gerek ama güven vermedikleri için karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebiliriz.



KG VAR @ 1,75



C. PALACE - M. UNITED



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Manchester United, hafta sonu Southampton'ı evinde yenemedi ve 4. sıraya yükselme şansını kaybetti. Artık daha fazla hata şansları kalmadı ve bu maçı kazanmak zorundalar. İddiası kalmayan Crystal Palace, pandemi sonrası 5 maçını da kaybetti. Manchester United karşısına da pek fazla konsantre çıkabileceklerini düşünmüyorum. Manchester United kazanarak Şampiyonlar Ligi için umutlarını diri tutacaktır.



Manchester United @ 1,22



SOUTHAMPTON - BRIGHTON



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Southampton ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. Southampton son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak ateş hattıyla bağlantısını koparttı. Manchester United deplasmanından da 1 puanla dönerek adeta gövde gösterisi yaptılar. Brighton & Hove Albion tehlikeli bölgeden birkaç puan uzakta ama alttaki takımların kazanması halinde sıkıntıya düşebilirler. En azından alacakları 1 puan, yere daha sağlam basmalarını sağlayacaktır. Ancak Southampton deplasmanından puan çıkartabilmek adına gol atmaları gerekiyor ve iki takımın da bu mücadelede kesinlikle gol bulacağını düşünüyorum.



KG VAR @ 1,65



REAL SOCIEDAD - SEVILLA



BURAK ŞEN: İspanya Ligi'nde Real Sociedad ile Sevilla karşı karşıya gelecek. 66 puanı bulunan Sevilla, Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu, bundan sonra sadece Atletico Madrid ile 3.'lük savaşı yapacaklar. Ancak Real Sociedad gibi ligin önemli bir takımını deplasmanda yenmek, taraftarları fazlasıyla mutlu ederek takımın özgüvenini de en üst noktaya çıkartacaktır. Real Sociedad, Sevilla'ya göre daha kritik bir durumda ve bu maçı kazanmaları gerekiyor. Villarreal ve Getafe ile UEFA Avrupa Ligi için yarışan Real Sociedad, bu maçta kayıp yaşaması halinde hedefine ulaşamayabilir. Fakat ilk yarıda 3-2 kaybettikleri Sevilla'yı yenmeleri kolay değil ve risk almanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Karşılıklı gol var seçeneği en ideal tercih olacaktır.



KG VAR @ 1,58



REAL MADRİD - VILLARREAL



HAKAN CELEP: İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan ve pandemi arasından sonra çıktığı her maçı kazanan Real Madrid, evinde Villarreal'i konuk ediyor. Barcelona'nın 4 puan önünde lider durumda bulunan Real Madrid, Villarreal ile kendi sahasında karşılaşacak. Şampiyonluğa sadece 3 puan uzaklıkta bulunan Real Madrid, pandemi arasından sonra çıktığı her maçı kazanarak 1 numaralı favori haline geldi. Pandemi arasından üst üste galibiyetlerle dönen Villarreal, son 3 maçında 2 kez mağlup oldu. Barcelona'ya 4-1, Sociedad'a ise 2-1'lik skorlarla mağlup olan Villarreal, sadece Getafe'yi 3-1 mağlup edebildi. Ligde 5. sırada bulunan ve UEFA Avrupa Ligi bileti almaya çalışan Villarreal için de bu maçın önemi büyük.



Real Madrid'de Marcelo ve Nacho sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Luka Jovic'in de kadroda olması şüpheli. Asensio ve Eden Hazard'ın kadroda olması bekleniyor. Villarreal'de ise Funes Mori ve Carlos Bacca'nın yedek bekleyeceği gazetelerde çıktı. Mariano Barbosa ise cezası nedeniyle bu maçta yok. Gerard Moreno ve Vicente Iborra'nın da cezaları sona erdi.



Maçın tahminine gelecek olursak; Real Madrid'in kazanması halinde şampiyonluğu kazanacağı bu maçta 3 puanın sahibi olmasını bekliyorum.



Real Madrid @ 1,32



GETAFE - ATLETICO MADRİD



HAKAN CELEP: Atletico Madrid, pandemi arasına ilk 4 dışında girip 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu. Ancak, ilk 4 garanti olduktan sonra performansları aşağı düştü. Celta Vigo ile berabere kalıp Betis'i ancak 1-0 ile geçebildiler. Pandemi arasının en çok etkilediği takımlardan biri olan Getafe'yi şöyle anlatalım. Araya giderken 8 maçta 5 galibiyetleri vardı. Aradan sonra oynadıkları 8 maçın yalnızca 1'inde Sociedad'ı 2-1 yenebildiler. 4 beraberlikleri var. Villarreal, Real Madrid ve Villarreal'e kaybettiler. Son olarak Alaves ile de 0-0 berabere kaldılar. Gol atmakta çok zorlanıyorlar. Son 4 maçta yalnızca 1 golleri var. Bu şartlarda savunması en kuvvetli takımlardan biri olan Atletico Madrid'e karşı da bu açıdan işleri çok zor olacak. Maçın tahminine gelecek olursak; Atletico'nun zorlansa da tek farklı kazanmasını bekliyorum.



Atletico Madrid @ 2,05



BARCELONA - OSASUNA



HAKAN CELEP: Barcelona pandemi arasından sonra oynadığı 9 maçta 3 beraberlik alınca şampiyonluğu kendi elleriyle Real Madrid'i konuk ediyor. Son 3 maçlarında Villarreal'i 4-1, Espanyol ve Valladolid'i ise 1-0 mağlup ettiler. Osasuna ise pandmei arasından sonra sürpriz puanlarla rahat bir konum edel etti. 3 maçta 1 puan ile başladılar ama arkasından gelen 4 maçta 10 puan toplayarak orta sıralara tırmandılar. Betis'e 3-0 yenildiler ama Celta Vigo'yu 2-1 yenerek moral buldular.. Barcelona için umutlar Kaf Dağı'nın ardından olsa da Osasuna karşısında kazanacaktır. Ancak, öyle 'heybetli' bir galibiyet beklememek gerekiyor. Zira Barça, 1-2 maç dışında pandemi arası sonrası parlak performanslar göstermedi. Yine de, mucizeyi kovalamak adına 3 puan onların olacaktır.



İlk yarı Barcelona @ 1,35



SPAL - INTER



HAKAN CELEP: İtalya Ligi'nde bitime 6 hafta kala Inter, Bologna galibiyetiyle birlikte tekrar 3. sıraya yükselmeyi başardı ve ikinci Atalanta'nın da 2 puan gerisinde bulunuyor. Antonio Conte, bazı aslarını yedek bırakıp kadroyu diri tutacak bir rotasyon yaptıktan sonra Bologna karşısında sonuç almayı başardı. Kadroda olmasına alıştığımız Lautaro, Eriksen, Skrinar, Candreva gibi isimler yedekten oyuna dahil oldu. 1-0 geriye düştükten sonra krize girmesi beklenen maçı 2. yarıda buldukları 3 golle kazandılar. SPAL ise ligin dibine demir atmış durumda. Kümede kalma umutları tamamen matematiksel. Pandemi arasından döndükten sonra sadece Milan ile 2-2 berabere kaldılar ve geride kalan Cagliari dışındaki tüm maçlarını handikapla kaybettiler. Açıkçası ligi bırakmış durumdalar ve bitmesini bekliyorlar.



Bu maçta Antonio Conte'nin Romelu Lukaku'yu riske etmesi beklenmiyor. Ufak sakatlığı bulunan Borja Valero yerine Eriksen ilk 11'de olacak. Milan Skrinar da bu maçta Godin'den formayı devralacak. Candreva ve Biraghi de sağ sol kanatları paylaşacak. SPAL'da ise D'Alessandro sakatlıktan döndü. Floccari yerine Cerri'nin bu maçta 11'de başlaması bekleniyor.



Maçın tahminine gelecek olursak; Inter, SPAL'a karşı farklı bir galibiyet alacaktır. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda Inter'in tek taraflı üstünlüğünü görürüz.



Inter @ 1,20